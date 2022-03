Har haft Telia via telefonjacket men nu uppgraderat till fiber. I samband med detta fick jag en ny router från Telia. Då Telia inte bett om att få tillbaka den gamla routern (Technicolor MediaAccess TG799vac) försöker jag använda denna som access point.

Problemet är att jag inte kan logga in på den gamla routerns hemsida 192.168.1.1 för att byta IP-adress osv. Jag kan nästan svära på att jag inte bytt Access Key men jag nollställde routern efter flera försök för att vara säker, detta hjälpte dock inte utan jag får upp meddelande 'Communication error with the gateway'. (En annan D-link router funkar att logga in på men denna klarar inte 250/250).

Har Telia låst den gamla routern och 'routerhemsidan' på något sätt eller var kan det bero på?