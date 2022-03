Synology (213j) crashade och tog 2 diskar med sig, vad kan jag göra?

Hej!

Bytte min router till en ny fin och bytte även plats på routern och synologyn (213j). Passade på att blåsa ren synologyn från damm och torka rent chassit.

När jag kopplade in den i sitt nya fina hem så lös ena hårddisklampan orange och den pep kontant. eftersom det var evigheter sedan jag loggade in på den så tänkte jag göra en liten reset som jag gjort förut(glömt lösen och användar id). hålla in reset knappen i 5 sekunder sen piper den. Den pep inte den här gången och efter en ny omstart så lös båda diskarna gult.

Försökte logga in då sa den att det inte finns diskar installerade. Fan tänkte jag skiten har pajat, den är ändå gammal. Testade ändå med ett par gamla diskar och då fastnade den i en boot loop oavsett disk.

Har kopplat in båda de diskarna som satt i den till datorn både med usb docka och öppnat datorn och kopplat in dom.

Dom är HELT stendöda(dom spinner inte ens upp). vafan har hänt, tog synologyn med sig dom i graven?

Jag är dålig på bacup men har faktiskt en gammal synology disk som jag sparade när jag bytte diskar så nu behöver jag få fatt i den datan om det är möjligt. den disken fungerar och windows ser att det finns partioner med data på men kan inte se eller läsa filerna.

Den stora ironin i det hela är jag jag planerat att köpa en stor usb disk och ha som bacup, ifall något händer vilket det tyvärr han jag inte innan denna katastrof.

diskarna som dött är 2 st WD red 6 TB ca 3-4 år gamla. Är det vanligt att båda diskarna dör mer eller mindre samtidigt? Finns det något som går att göra med dess diskar?

Det jag luskat ut är att jag ska kunna göra bacup på den gamla diskens data till exempel reclaime, finns det andra sätt? är väll ext4 den använder tror jag?

Ska imorgon åka och köpa en stor usb disk så jag kan börja med en ny bacup från fel sida av problemet dessvärre.

Tacksam för all hjälp jag kan få. Jag vet att jag är korkad som inte gjort regelbundna backuper, så hjälp mig hellre rädda det som räddas kan än att gnida in det ännu djupare.

Mvh: Adam