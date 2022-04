Apple Airpod Pro Elcare - rimligt?!

Skrivet av Cerb: Vänta nu, fukt? Är inte airpods pro "fuktsäkra"?

Jag springer med mina i hällregn :S Edit: Tål svett och vatten (IPX4) - enligt Apple Gå till inlägget

Precis, känns jättekonstigt. Antar att det finns någon liten indikator för att de blivit utsatta för fukt? Vet att datorer och t.ex. Nintendo Switch har liknande... Så det blir ju tandlöst om jag hävdar att så vitt jag vet har de aldrig blivit utsatta för fukt då... Känns väldigt trist och jag kommer inte köpa Apples lurar igen i framtiden, vilket är synd för de var bra så länge de fungerade.

edit: Googlade och hittade detta.

Some issues may come at no charge to you under Apple's One Year Limited Warranty and AppleCare+. However, water damage is not fully covered. Because there is no Liquid Damage Indicator on the AirPods, it's unlikely that an Apple technician can tell there's been water damage.20 juli 2020