C++ överlagring << operator : Löste sig...

C++ fråga:

Hej i min klass skiver jag denna rad för att skriva ut objekt av klassen:

friend ostream & operator <<(ostream &out, const MyClass& m);

(eftersom utmatningsoperatorn är ett ostream-objekt om jag fattat.. )

får "Function definition for 'operator <<' not found."

Hur löses detta?

// tacksam för svar

Jo, skrev detta... Ja, alltså implementerade ovanstående med:

ostream &operator << (ostream &out, const MyClass& m)

{

out << m.nr << " " << m.colour << endl;

return out;

}

Fungerade.