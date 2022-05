vilken adsl router är bäst?

Hej, jag bor i ett tegelhus på 380kvm med betongväggar osv, byggt på 60-talet därför är det inte gott om något som har med el eller uppkoppling att göra. Om jag förstått rätt är vi tvungna att ha internet via Telia och i de 10 år som jag bott här har vi kört router som sitter inkopplad via telejacket på ovanvåningen, en ADSL-router. Det är en technicolour från Telia, med en grön och en grå port.

Internet har alltid varit OK på övergångens flesta rum men i princip obefintligt på nedervåningen, detta är ett problem då vi ska hyra ut nedervåningen till en släkting och hans fru. Jag hade en "tech-buddy" här från Telia som tog ett steg in i huset och sa att vi var dumma i huvudet som inte skaffade fiber, problemet med fiber är att när alla andra på gatan skaffade det så var det för dyrt och nu går det i princip inte i det området jag bor. Tech-buddyn mätte i huset och sa att med en bättre router samt någon extender så ska det kunna bli riktigt bra, sedan körde han iväg och jag stod kvar med ett tips och massor av frågor.

I min hjärna hade det bästa varit att ha en router på övervåningen (en bättre än den från Telia, technicolour) och en nätverkskabel som går via golvet ner till nedervåningen där det sitter en till bra router, mina släktingar som ska bo där är äldre och vill t.ex. koppla in tv-box via internetsladd osv, annars hade vi gärna haft trådlöst i hela huset. Nedervåningen är ju dryga 200 kvm så kan tänka mig att det behövs någon extender i något rum.

Vad tror ni, kommer detta att fungera seamless? Går det att koppla ihop allt allt allt så att det blir bra wifi i hela huset? eller ska man dela av så dom har deras internet och vi har vårat?

En annan sak att nämna är att det finns fler telejack i huset, bland annat på nedervåningen, tror ni att det går att koppla in fler routrar på samma Telia bredbandsabonnemang? I så fall slipper vi borra i golv/tak. Kan vara värt att nämna att jag testade mobilt bredband via Telia och det var riktigt kasst, fungerande mycket sämre än via telejack.

Sammanfattningsvis: Kommer min tanke att fungera?

Vad har ni för förslag på vad jag kan göra, samt förslag på någon riktigt grym ADSL-router samt en annan riktigt grym router som jag kan koppla till min ADSL-router. Kanske någon har tips på att få det riktigt seamless samt någon bra extender som fungerar till modemen. Routerna/extenders får kosta vad dom kosta vill, bara det blir bra uppkoppling för mig och släktingarna.

/ Elsa