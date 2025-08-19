För den som tycker att Asus vanliga utbud av grafikkort är alldeles för konventionellt har ROG Matrix-serien historiskt varit ett alternativ med det mesta uppskruvat till 11. Så är fallet även denna gång när Asus avtäcker ROG Matrix Geforce RTX 5090. Grafikkortet släpps i en begränsad upplaga på 1 000 exemplar för att fira 30 år som grafikkortstillverkare.

Designmässigt tar nykomlingen inspiration från Asus EN9800GT Matrix med sin rundade form mot den bakre änden av kortet. Det är likt Astral-modellerna en kylare bestyckad med fyra stycken fläktar där den fjärde sitter på baksidan i en pull-konfiguration mot den främre push-fläkten. Kretskortet täcks av en massiv ångkammare och en väl tilltagen kylfläns.

Där kortet funktionsmässigt sticker ut är i strömförsörjningen då det nyttjar den senaste versionen av strömförsörjning genom moderkortet – GC-HPWR. Likt de nyare BTF-kompatibla grafikkorten från Asus kan kortet strömförsörjas antingen genom en konventionell 12V-2x6-kontakt eller genom ett BTF-moderkort. För att låsa upp strömbudgeten till 800 W behöver du dock använda båda lösningarna samtidigt. Detta ska enligt Asus ge ännu bättre överklockningsmöjlighet.

Vidare är kretskortet bestyckat med avfrostning för minneskretsarna vilket riktar sig för de överklockare som nyttjar flytande kväve. För att maximera värmeavledningen från grafikkretsen till kylflänsen nyttjar kortet Liquid Metal som värmeöverföringsmaterial. Likt Astral-serien är kortet också bestyckat med en sensor som känner av kortets vinkel för att stävja att kortet hänger eller inte sitter rakt.

Exakt när kortet lanseras eller vad det kommer att kosta är i dagsläget okänt men vi skulle räkna med att det kommer bli en minst sagt dyr historia.

Vad tycker du om Matrix-versionen av Geforce RTX 5090? Ful? Snygg? Fulsnygg? Diskutera i tråden!