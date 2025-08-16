Raspberry Pi har lanserat en ny fem tum stor pekskärm designad för att användas med den lilla minidatorn i olika projekt där det kan vara användbart. Skärmen är en mindre version av Raspberry Pi Touch Display 2 som släpptes i fjol, med samma upplösning men 33 procent lägre pris.

Upplösningen är som i storasyskonet 720 × 1280 pixlar och den stödjer upp till fem fingrar samtidigt för ”äkta multitouch”. Självklart har utvecklarna lagt till fullt stöd för den i Raspberry Pi OS, och den kräver ingen extern strömkälla utan drivs direkt från datorn. På baksidan finns fästen för Raspberry Pi i formaten A och B (Zero stöds inte).

Med en pekskärm kan Raspberry Pi användas exempelvis som smartskärm för att styra det smarta hemmet via Home Assistant, som väderstation eller för att enklare styra hårdvara ansluten via GPIO.

Den nya skärmen kostar 500 kronor och säljs hos de vanliga återförsäljarna av Raspberry Pi-tillbehör, Electrokit och danska Raspberrypi.dk.