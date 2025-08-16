I mitten av juli släppte Nvidia en betaversion av Smooth Motion-funktionen för RTX 40-serien, och idag släpps den i skarp version så att alla användare kan börja dra nytta av den.

Smooth Motion dök först upp i vintras på RTX 50-serien och använder AI för att dubblera antalet bildrutor i vilket spel som helst som kör på DirectX 11, DirectX 12 eller Vulkan och inte har något inbyggt stöd för bildrutegenerering med DLSS. Det fungerar därmed lite som en konkurrent till tredjeparts­programmet Lossless Scaling.

De extrapolerade bildrutorna skapas på drivrutins­nivå och funktionen behöver alltså ingen insyn i hur ett visst spel renderas. Nvidia garanterar inte att resultaten blir perfekta och det lär finnas ett och annat spel där det blir knasigt, men överlag ska funktionen göra det möjligt att till exempel spela med högre upplösning än vanligt utan att få hackiga rörelser.

Användare med RTX 4060 och andra kort i den generationen kan installera de uppdaterade drivrutinerna och aktivera Smooth Motion i Nvidia App.

Missa inte vårt test av betaversionen här!