Playstation 1, Game boy samt div. game boy spel

Behöver göra mig av med delar av retro-samlingen på grund av minskat utrymme och tid.

Säljes till högstbjudande. Se startbud vid respektive paket.

Tänker att budgivningen för vara öppen till fredag ut, därefter först till kvarn till utropspris på det som inte blivit sålt.

Allt är testat enligt beskrivning nedan. Skicket är bra men begagnat, ändå 20+ år gamla prylar. Dvs. det finns skavanker och report. Närmare beskrivning finns för varje objekt. Skicka medelande om du undrar mer specifikt om något så kan jag fixa fram en tydligare bild på det.

Jag ser helst att sakerna hämtas på plats, strax söder om mölndal/göteborg men kan skicka de mindre grejerna om köparen står för frakt och förskottsbetalar. Skickar ej playstation-paketet pga storlek.

Playstation med orginalkartong - Startbud 450:-

Innehåll:

1 x Låda med komplett innehåll enligt nedan. (Frigoliten lite skadad men i övrigt bra skick.)

1 x Konsol (SCPH-9002)

1 x Handkontroll

1 x Bildsladd (RCA)

1 x Strömsladd

1 x Manual

1 x Demo disc

Inkl. 11 spel:

Anna Kournikova Smash Court Tennis

Crash Bash

Ace Combat 3 (Fodral saknas)

Harry Potter och de vises sten

Rayman

Rayman 2 (Seperat skiva men delar fodral med rayman 1)

WRC Fia world rally Arcade

Disney's Tarzan

007 Tomorrow never dies. (Fodral saknas)

007 The world is not Enough (Fodral saknas)

Stuart Little 2

Skivor är repiga av varierande grad men alla spel testade, startar och går att spela. (Testat starta första banan). Några fodral saknas eller är spruckna, se bild.

Game Boy Pocket (Blå) - Startbud 400:-

- Game Boy Pocket, blå (MGB-001)

- Original Nintendo Bärväska

- Game boy Camera, matchande blå

Inkl. 3 spel:

Super Mario Land (DMG-ML-SCN)

Super Mario Land 2, Six golden coins (DMG-MQ-EUR)

Wario Land, Super Mario Land 3 (DMG-WJ-EUR)

Rengjort och funktionstestat. Alla spel inkl. Camera testat och fungerar.

Game Boy Pocket (Röd) - Startbud 350:-

- Game boy pocket, röd (MGB-001)

- Game boy camera. (MGB-006)

- Game boy printer inkl. kartong och linkkabel

Inkl. 2 spel:

Donkey Kong Land (DMG-YT-EUR)

F-1 Race (DMG-F1-EUR)

Rengjort och funktionstestat. Alla spel inkl. Camera testat och fungerar. printern fungerar men ger något svaga bilder. Troligtvis skrivarpappret som är gammalt.

Game boy Color - Startbud 400:-

- Game boy Color, Atomic purple (CGB-001)

- Original Nintendo bärväska

- Link cable i matchande färg

- Super Mario Deluxe (CGB-AHYP-EUR-1)

Rengjort och funktionstestat konsol och alla spel. Link-kabel ej testad. Batteriluckans fästtabb är trasig men hålls på plats med en liten tejpbit. Bra skick men skulle ev. behöva tas isär och rengöras vid knapparna där smuts/damm letat sig ner. Har tyvärr inte verktygen för att öppna upp den själv. Syns pga. genomskilnig.

Lösa Game Boy Spel:

Pokemon, Red version (DMG-APAU-EUR), 200:-

Pokemon, Blue version (DMG-APEU-EUR), 200:-

Pokemon, Yellow version (DMG-APSU-EUR), 200:-

Lösa Game Boy Color Spel:

Pokemon, Gold version (DMG-AAUP-EUR-1), 200:-

Pokemon, Crystal version (CGB-BYTP-EUR-1), 200:-

Zelda, Links Awakening DX (DMG-AZLP-EUR), 300:-

Samtliga spel Rengjorda och funktionstestade.

