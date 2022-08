VLAN switch före eller efter router/gateway?

Jag har för tillfället fiber in i mitt hus och sedan via en router/gateway har jag ett internt nätverk som går dels till mitt hus men även till grannhuset (via nedgrävd kabel). Övriga routrar/mesh system på nätverket är uppsatta som AP. Alltså endast en sub-domän 192.168.1-255 för alla enheter som delas ut av huvudroutern.

Det funkar alldeles utmärkt men pga att det börjar blir lite mycket enheter uppkopplade vill jag av praktiska skäl dela upp på 2 separata nätverk (sub-domäner). En för varje hus. Hastigheten 250 Mbit/s är inga problem för båda husen.

Jag har förstått att jag bör använda mig av en sk. smart switch (som klarar VLAN) för att skapa 2 VLAN för min fastighet. Ett for mitt egna hus och ett för grannhuset.

Jag hade tänkt mig använda en Netgear GS105E för detta ändamål då jag i övrig har Netgears GS105-8 (utan E) switchar och är mycket nöjd med dessa. Har jag förstått rätt ska GS105E göra jobbet för vad jag vill uppnå.

Frågan är: Hur ska jag koppla smart-switchen?

Ska jag koppla in den mellan fibermodemet och sedan till två olika routrar/gateways för respektive nätverk?

Fibermodem --> Smart-switch --> Router/gateway1(gamla huvudroutern)

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""--> Router/gateway2

Eller ska jag koppla in den efter min huvudrouter/gateway och sedan direkt från smart-switchen till två olika routrar för respektive nätverk?

Fibermodem --> Huvudrouter/gateway --> Smart-switch --> Router/gateway1

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" --> Router/gataway2

- Spelar det någon roll hur jag gör och vad är i så fall skillnaderna? En direkt skillnad är ju att jag behöver ytterligare en router med den senare alternativet med smart-switchen efter huvudroutern, så behöver jag inte koppla så undviker jag gärna det.

- Kommer någon av lösningarna skapa problem med extern uppkoppling mot smarta enheter som finns på respektive VLAN?