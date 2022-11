Kan man återställa bios uppdateringar på Lenovo laptop?

Skrivet av Mega-Dark: Har en Lenovo legion 7 (16ACHg6) som jag undrar om man kan återställa bios variationen till den första som datorn kom med?

För jag kan inte få RGB att fungera som det ska (den beter sig väldigt märkligt) i locket och även lampan på power knappen lyser inte längre häller. Jag vet att de gjorde det när jag först startade datorn i den 24/12-21, men att de har sluttat fungera som de ska med den första biosuppdateringen och det har inte lösts med andra som har kommit senare häller. Loggan i locket lyser bara i lite vitgul färg, den går inte att stänga av eller på med FN+L, den går inte att kontrollera med iQUE, den lyser när datorn är avstängd och strömsladden är i.. Den ända gången jag kan få den att slockna är att vila (lägga ner locket) eller stänga av datorn och dra ut strömmen. Har pratat med lenovos support om det och vi har testat enklare saker som bytt till bättre (nyare) iQUE mjukvara men det har inte löst det.

Jag har haft datorn i ett år nu, så har ett år kvar på garantin då den har 2år. Så tänker nog snart ringa de igen och se vad de kan göra Gå till inlägget

På min Lenovo ThinkPad finns det en inställning i BIOS:en där jag kan slå på eller av i still med allow downgrade of BIOS. Kolla om det finns något sånt på din Lenovo dator