Varför har inte C några C++ funktionaliteter?

Jag har kört C i många år nu. Jag gillar detta språk. Det är rent och enkelt.

Enda nackdelen med C är att ibland blir det lite mycket kod då man får bygga allt från grunden. Lyckligtvis så finns det stora bibliotek som man använder som löser detta problem åt en.

Men ibland så måste något mer tillkomma för att göra det roligare att programmera C. Jag har den senaste månaden testat C++ och jag måste säga att det är ett krångligt språk på grund utav objektorienteringen. Dock är språket kraftfullt då den har alla verktyg - ibland för mycket verktyg, som löser samma problem, vilket inte finns i C.

Jag har hittat mitt sätt att programmera C++ och det är att undvika objektorienteringen till all kostnad. Istället satsa bara på funktionsprogrammering, dvs en hög med funktioner, ibland privata och ibland publika, med statiska fält utanför funktionerna.

Samt kombinera std::vector och std::string har verkligen varit hjälpt mig enormt mycket.

Så jag skulle säga att jag programmerar egentligen C, med vissa funktionaliteter av C++ som jag tycker är bra.

Då är mina två frågor:

1. Är detta normalt att C++ programmerare gör så? Man skriver C-kod, fast med vissa C++ funktionaliteter. Kompilatorn är dock C++.

2. Varför har inte C just std::vector och std::string inkluderat i C-standard library? Jag tycker dessa är väldigt användbara. Visst, man kan göra länkad lista...men vad är det för fel att inkludera std::vector och std::string? Motivering?