Hej!

Jag har skaffat en ny dator för att börja spela lite cs och dylikt igen.

Kort sagt så när jag har laddat ner esportal klienten så får jag bara detta meddelande hela tiden.

A System restart is required, would you like to restart now?

Och då har jag laddat ner och avinstallerat klienten ett ex antal gånger och vet inte hur många gånger jag har startat om datorn.

Någon som kan ha något tips?