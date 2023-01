Varmilo VA88M Rainbow 2 RGB MX Silent Red TKL

Samlat på mig lite för många tangentbord efter hand som jag dykt djupare i mekaniska tangentbords-hobbyn så jag tänkte kolla intresset för det här även om det bär emot.

VA88M kommer varmt rekommenderat här på siten som det bästa om man inte ger sig på att bygga själv. Ett riktigt stabilt och högkvalitativt tangentbord som är en fröjd att spela och skriva med och fungerar på kontoret pga den låga ljudnivån.

Utförandet heter Rainbow 2 (AKA double rainbow) och är neutralvitt, blev lite skev vitbalans på bilderna. Cherry MX Silent Red switchar, som vanliga röda men betydligt tystare och inte svampiga som t.ex. dämpning med o-ringar (been there done that).

Knappt två år gammalt och väldigt sparsamt använt så i princip nyskick. Köpt för 2000 kr på Inet, kvitto och originalkartong följer med.

Högupplösta bilder och såklart en liten film med ljud finns här:

https://www.dropbox.com/sh/sigt7f5ci14qcki/AABOZFs15nk8-H6GoS...

