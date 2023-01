9 st EKWB Vardar 120mm PWM fläktar

Jag har uppgraderat fläktarna i min "main rig" och så nu har jag dessa som kanske kan hitta någon användning i stället för att ligga i någon låda hemma hos mig

1. 1st grå EKWB Vardar F3-120 (1850 RPM), sleevad: ja, 30cm kabel. Pris: 60kr + frakt

2. 5st gråa EKWB Vardar F4-120ER (2200 RPM), sleevade: nej, 50cm label. Pris 60kr/st + frakt

3. 3st svarta EKWB Vardar F4-120ER (2200 RPM), sleevade: ja, 30cm kabel. Pris 65kr/st + frakt

Medföljer 4st skruvar till chassimontering per fläkt. Fläktarna fungerar felfritt och är noggrant rengjorda, men är ca 3 år gamla. Kan skickas efter betalning via Swish.

Vid intresse skriv gärna en kommentar här så att alla kan se vem som var först, vad man vill köpa, etc.

