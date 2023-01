Hej!

Jag har funderat lite på att skaffa mig en HDD som ren back up till min dator och då är min fråga följande.

Kan jag ställa in att den bara jobbar vid inläsning utav filer samt ställs in att den .te.x bara kopierar över saker jag har på skrivbordet alt en mapp utan att manuellt behöva lägga in saker där?

Och till slut, vad för disk är lämpligast? Fungerar en NAS disk till de här eller ska man köra en vanlig hdd?