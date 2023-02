Hackat Facebook - Värsta digitala händelse i mitt liv

Hej, detta är knappt möjligt att beskriva kortfattat, men jag gör ett försök.

Har haft Internet sen typ 1993. Hyfsat duktig på datorer och säkerhet. Haft ett privat facebook-konto samt ett privat instagram-konto sen typ 18 år tillbaka, det vill säga nästan från tjänsternas början.

Mitt Facebook-konto har blivit kapat i måndags 13/2-2023. Trots starkt lösenord så har det läckt ut, tillsammans med mejladressen i något hack antar jag. Tyvärr, så har jag haft just den kombinationen på flera sajter, inte många men ändå. Jo, jag vet att det är inte så smart.

- Det som hände den 13/2 var att jag plötsligt blivit utloggad från mitt facebook på mobilen och sedan kom det ett mejl från Facebook med informationen om att ditt lösenord har blivit ändrat och jag såg att detta gjordes från en server i usa. Dessutom så verkade det som att den som ändrat också hunnit ändra min profilbild till en IS-flagga med något budskap.

- Direkt efter det kom ett sådant mejl till att lösenordet ändrats, denna gången från en server i Holland.

- Efter det kom det ett mejl från Facebook om att de tror att mitt konto har blivit kapat och att jag bör återställa mitt lösenord. Jag klickade på länken, därpå jag kom in på en sida hos Facebook där man kunde återställa lösenordet, vilket jag lyckades med inklusive att man fick skanna in sitt ID-kort och skicka in så att Facebook skulle kunna se att det verkligen är jag.

- Jag loggar in på facebook med mitt nya lösenord och släpps in men möts av informationen om att mitt konto har brutit mot community-villkoren och att det har spärrats och att jag kan överklaga beslutet genom att fylla i ett formulär. Detta har jag gjort och sedan började flera dagars väntan på ett svar från Facebook.

Eländet slutar inte där, utan även mitt privata Instagram-konto också spärrats i samband med detta, som jag nu förstår, på grund av att det var kopplat till mitt facebook-konto som då brutit mot reglerna. På själva Instagram kan man inte överklaga något då allt ägs och sköts av Facebook (Meta). Så där stod det bara att när ditt Facebook låses upp så låses även insta upp.

Idag fick jag svar (mejl) från Facebook:

Hej,

Ditt konto har inaktiverats permanent på grund av brott mot Facebooks communityregler. Vi kan tyvärr inte återaktivera det under några omständigheter.

Det här är vårt sista meddelande angående ditt konto. Du hittar mer information om vår policy i Facebooks gemenskapsregler:

https://www.facebook.com/communitystandards?ref=cr

Vänliga hälsningar

Tack för att du kontaktar Facebook,

Samtidigt möts jag av följande på mitt Instagram:

På Facebook möts man av detta:

Hela mitt digitala liv, vänner, familj, intressegrupper, ett par grupper som jag är enda admin på är utraderade. Mina barns hela uppväxt i bilder och händelser på Instagram är borta. Alla minnen, allt. Jag finner inga ord hur det känns just nu.

Förlåt för det superlånga inlägget, men jag undrar, finns det något man kan göra? Finns det något sätt att kunna prata med en "vanlig" människa på Facebook? Några andra måste ha råkat ut för samma sak. Jag kan inte vara ensam om detta.

Hälsningar

Adam