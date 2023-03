Varför finns det alltid en "C++ Killer"?

Jag undrar varför det alltid ska finnas en utmanare till C++ och C?

Rust är ett språk som verkar ha fått mycket stor uppmärksamhet bland öppen källkodsvärlden.

Nu finns det ett språk som heter Zig som sägs bara en ersättare till Rust och snart kommer Carbon som sägs vara ultimata ersättaren.

Varför kommer dessa språk hela tiden som sägs ska kunna ersätta C och C++? Men det händer inte. Varför inte då?

Jag tittar på halvledarföretagen och inget av dessa har implementerat Rust, Zig eller Carbon. Istället är det C, C++ och Assembler som finns tillgängligt där.

Varför är det på detta viset att det skall alltid finnas en "C++ Killer"?