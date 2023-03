Speldator runt 15 - 20 k

Tjena!

Jag har ganska nyligen fått upp tankarna på att införskaffa en dator som kan hantera spel såsom det kommande diablo 4, Call of duty warzone på höga inställningar då jag är medveten om att det blir en fördel på dator jämfört med konsol, samt att diablo känns skönare med mus och tangentbord än en handkontroll.

Har gått i tankarna om att uppgradera mitt gamla ps4 till en ps5, men nu istället då skiftat fokus på att kolla närmre på en dator istället.

Har gått igenom en hel del trådar här på forumet för att skapa mig en tanke om vad jag behöver lägga för summa på köpet för att det ska bli någorlunda hållbart framöver, samt klara av det jag vill.

Hade gärna hamnat under 20k med dator, skärm, skrivbord och stol men förstår att det nog kommer att bli svårt.

Skrivbord och stol är dock någonting som kan skaffas utefter och som inte heller är särskilt prioriterat.

Vad jag förstått så får man den mest optimala lösningen genom att bygga ihop någonting själv av delar, alternativt låta exempelvis Inet göra det åt en, istället för att köra på en "färdig" dator så att säga. Jag personligen är inte särskilt kunnig, men håller på att läsa mig in på mycket av informationen. Har dock personer i min närhet jag mest troligen hade kunnat be om råd för att lösa ihop ett självbygge av dator, för att göra det enklara att byta ut delar i framtiden.

Nu söker jag alltså tips på hur jag bäst går till väga, och om min plan låter rimlig att genomföra till min budget eller om jag helt enkelt antingen behöver tumma på mina krav alternativt vänta lite innan jag bestämmer mig för att köpa.

Alla tips, idéer och tankar uppskattas enormt!