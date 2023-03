The last of us part 1 - PC

Beställt nytt grafikkort och fick med en kod för the last of us part 1.

Aktivering via AMDs hemsida.

Betalning via swish och koden skickas över via PM så fort jag har fått in betalningen.

Budgivning startar på 300 och köp nu för 400:-

Vid budgivning så kör jag denna till klockan 12 imorgon (31/3).

Läs hela annonsen här