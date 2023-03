Oanvänd Samsung 980 PRO 1TB med heatsink

Oanvänd och oöppnad 980 PRO 1TB som köptes under black friday 2022, planerade att montera in den till helgen i ett nytt bygge men köpte en 990 PRO under gårdagens Megaklick så den här behöver ett nytt hem.

Bud från 800kr, köp nu 1000kr.

Kan skickas eller hämtas i Varberg

