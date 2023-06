Hjälp

Jag har precis köpt en NAS (Synology 220+) för att ha alla bilder och filmer på. Jag har en i princip full hårddisk 5TB (ntfs) som jag skulle vilja kopiera över ifrån. Hur gör jag för att det ska gå så fort som möjligt?

Jag har satt i hårddisken i usb porten på Nasens framsida för att försöka kopiera genom den, men det funkar inte. Det står att extern enhet är "normal", men det går ändå inte. När jag går in och kollar hur den externa hårddisken är formaterad så står det att del 2 är NTFS, men nu kommer jag inte ihåg vad det stod för del 1 (stod inte samma).

Det funkar självklart att kopiera via datorn, men hastigheten kommer inte över 14mb/s. Så det kommer att ta veckor att få över det.

Det hör även till saken att jag har mycket begränsad kunskap om datorer. Det är min första NAS och den är installerad enbart efter "installationsprogrammet" som det sa! Jag har satt den på RAID 1 och något Btrfs. TACKSAM FÖR ALL HJÄLP SOM ÄR LÄTT ATT FÖRSTÅ