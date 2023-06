Pico4, suddig bild

Jag köpte för en tid sedan ett VR headset som heter Pico 4 för att främst använda till FS2020. Som det var första gången jag hade ett headset på huvudet så visste jag inte riktigt vad jag hade att förvänta mig.

Jag måste säga att jag tycker att bilden är lite suddig, ungefär som att inte ha glasögonen på sig. I många recensioner så har man ju annars ofta berömt Pico 4 för des skarpa bild. Jag har ju glasögon under headsetet och man kan ju undra om det är det som är problemet. Jag har testat med terminalglasögon men det blev snarare sämre.

Har man för lite datorkraft eller grafikkort så kan ju det ställa till det men bilden är lika oskarp under picos egna videor när datorn inte är inblandad.

Man kan ju undra om det finns någon slags skärpeinställning men det enda jag kan hitta är inställning för avståndet mellan pupillerna.

Jag kan dock inte se någon direkt skillnad vad jag än ställer in. Jag har 70mm förresten.

Bilden är inte fruktansvärt oskarp men tillräckligt dålig för att det skall vara svårt att avläsa instrumenten i cockpit, även i godlike mod.

Det borde finnas någon slags tavla i stil med den optikerna använder för att avgöra någons synskärpa. Det borde vara ett någorlunda objektivt sätt att avgöra ett VR headsets bildskärpa.

Vad jag undrar är om det är helt normal bildkvalité för ett VR headset att vara lätt oskarp eller om det kan vara något vajsing med mitt exemplar.