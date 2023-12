Läsa ut data från disk från en Telia-Digitalbox (DVR)

Jag fick en gammal digitalbox från Telia av min pappa, med önskemålet att läsa ut en TV-serie han spelat in för länge sen. Jag skruvade isär digitalboxen (från Motorola) och tog ur hårddisken, en Toshiba MQ01ABD032V, som tydligen är gjord speciellt för video streaming:

https://storage.toshiba.com/docs/internal-specialty-documents...

Sen satte jag in hårddisken i min hårddisk-docka (StarTech UNIDOCKU33) och anslöt till min Windows 10 desktop. Hårddisken syns inte i Windows Explorer, men däremot i Disk Management och Device Manager. Jag kan inte göra så mycket intressant i Disk Management. På partitionerna är bara "Delete Volume" valbart, och på disken kan jag bara välja "Convert to Dynamic Disk" (som jag inte är säker på vad det betyder). Men under Properties > Events finns ett intressant event:

Device SCSI\Disk&Ven_TOSHIBA&Prod_MQ01ABD032V_-63\6&312728ad&0&000000 was not migrated due to partial or ambiguous match.

Misstänker att detta kan vara förklaringen. Jag har googlat lite på det, men begriper inte felet. Jag har också försökt hitta en drivrutin för disken, men det finns tyvärr inte på Toshibas hemsida, och jag vill inte ladda hem från någon tredjepartssajt. I övrigt känner jag mig ganska hjälplös här. Någon som kan ge något tips om vad man kan göra för att läsa från disken?