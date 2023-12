Garderobsrensing (1080, 5700xt, Sällsynta chassin, vattenkylning, iPhone, AM4, Intel)

OBS! alla priser är STARTBUD ej vad jag säljer dom för direkt, vi ser var dom landar. Om ni inte tycker dom är rättvisa kommentera med uppföljnings bud. Skicka eller hämta går bra i Fruängen, beroende på storlek såklart. Har 500+ positiva omdömen på tradera och ett flertal här så ni behöver inte vara rädda.

Vattenkylning

2x Bitspower Leviathan XF 360 (ny eller endast använd med destillerat vatten) 200kr / per rad

2x Corsair white XR5 360 (ny eller endast använd med destillerat vatten) 200kr / per rad

2x EK-Quantum Volume FLT 120 D-RGB Reservoar - Plexi (NY) 250kr / per res

EK-Quantum Magnitude D-RGB - 115x Nickel + Acetal (NY) 500kr

Corsair Hydro X Res Pump Unit XD5 RGB - 500kr

GTX 1080 FE EKWB - Vattenkylningsblock + backplate - 100kr inga pads

3080 TUF Vattenkylingsblock + backplate 500kr inga pads

Grafikkort

Radeon RX 5700 XT GAMING X - 1200kr

GTX 1080 ASUS STRIX - 1200kr

Palit GeForce GTX 1080 8GB Super Jetstream - 1200kr

GTX ASUS STRIX 970 4gb - 100kr

CPU Kylare

Cooler Master Hyper H412R - intel 100kr

Cooler Master Hyper H412R - intel 100kr

Hyper212 - intel 100kr

Hyper212 - intel100kr

zalman CNPS20x - endast intel & 1 fläkt 100kr

CPU

Intel i7 7820X - 500kr (köpte denna för att fixa moderkort, men visade sig vara defekt)

Möss & Tangentbord

MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless - 400kr (RETUR, ny)

x2 Xtrfy MZ1 Wireless RGB Vit 300kr (RETUR, ny)

Corsair Gaming Ironclaw RGB Wireless 300kr

varmilo va88m moonlight v1 röd 1000kr

AIO

NZXT Kraken X61 280mm - 100kr Endast intel

Aerocool Mirage L360 - 100kr Endast intel

Chassi

Phanteks enthoo mini xl ds - 300kr (spännande chassi med stöd för 2 system)

Corsair c70 ammo grön - 500kr

nr200p vit - 100kr

antec chassi - 0kr

intertech m1 - 100kr (har skurit en custom pelican case för den här om ni är intresserade

fractal sido panel i glas - 100kr

fractal arc midi - 300kr

silverstone FT02 + Unik Radiator - 1000kr (pröjsade 2000kr för radiator förra året)

Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Trippel radiator

(osäker på om jag vill sälja denna men får jag rätt pris för någon som vill bygga en uppföljare till Bismarck - A custom PC by MetallicAcid)

Defekta moderkort - köpte 20st förra året och fixade flera, men har inte tid mer att fortsätta felsöka dessa, saknar CPU och motivationen skynda fynda!

INTEL BUNDLE DEFEKT - 100kr

"Lga 1151 z390f (ej testat)

H310 a pro (ej testat)

Prime Z370p (ej testat)

Lenovo board (ej testat)

Z87 (defekt marked)

Z370p Prime (defekt)

Z170 pro gaming (ej testat)"

X299 MSI SLI Plus (ser ut att ha vätskeskada, fungerade ej med cpu, fried?)

AMD BUNDLE DEFEKT - 100kr

Ga ab350m (startar ej)

X570 asrock matx (böjda pins i socket, fått den att starta med 1-2 dimms, 1 stabilt, ej duo channel)

B350m mortar (startar ej)"

iPhone 13 Pro Max (EJ LÅST) 2500kr

Defekt iPhone 13 pro (skärm), fungerar olåst, får bild men skärm behöver bytas

Funktionsmässigt inga problem.

Skador: Se bilder, skador på ramen, skärmen samt färgade streck till vänster på skärmen.

Batteristatus: 87%

Inköpt i December 2021 från Telia. Köpte denna begagnat via tradera och hade planer på att fixa den men tog en annan väg.

Defekt iPhone 10 som reservdelar 100kr

Original beskrivning:

- The phone can be used as spare parts as battery is ok, camera is ok, back and front are broken. Screen is broken so Operator locked so cannot be used as proper functional, so only spare parts can be used.

