[LÖST] Fan hub problem till moderkortet.

Chassi: Kolink Big Chungus Shredded Edition

Moderkort: MSI MPG B550 Gaming Plus

Har precis köpt nytt moderkort och chassi men stötte på ett fåtal problem, först och främst chassi kablarna, de fanns alla klassiska kablar så som "hdd led" "power led" "power switch" och "reset switch" det enda jag inte riktigt fattar är att det finns 2 "reset switch" kablar, båda har redan plus och minus och power switch finns redan så de är ej felmärkt. jag struntade i att koppla in den ena reset switchen och chassi knapparna fungerar som de ska förutom LED knappen som ska ändra chassifläktarnas ljus.

Och då till problem 2 som är det problemet jag gärna vill få svar på. Alla fläktar går in till en fan hub som inkluderades i chassit, jag har kopplat fan huben till "Sys-fan1" och argb kontakten till "Jrainbow1" problemet är då att lamporna på fläktarna cirkulerar konstant mellan alla lägen, när jag ändrar färgerna och lägen på "Jrainbow1" på MSI mystic lights händer ingenting, det fortsätter konstant cirkulera mellan alla lägen som finns, även fast jag trycker på SELECT ALL och ändrar till något ändras ej chassifläktarnas färger. Har vattenkylning inkopplat till "Jrgb1" och det fungerar att styra via MSI mystic lights men av någon anledning fungerar inte chassifläktarnas färger att ändra. Det stog på vissa forum att man ska hålla in LED knappen på chassit i 5 sekunder vilket ska synka chassifläktarna till moderkortet men då tillbaka till problem 1, LED knappen gör ingenting. Beror detta på den andra reset switchen? Eller är det något jag missar?

Edit: Den ena reset switchen var felmärkt och gick upp till chassits LED knapp, om någon har liknande problem i framtiden går denna reset switch kabeln in i fan huben och sedan bprde det fungera, håll ner knappen i 5s och sedan kan du styra alla rgb lampor via något program.