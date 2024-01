Byte av chassi med knepigt moderkort.

Hej jag har en acer nitro n50 640 prebuilt. Den har en i5a 12400f, rtx 3060ti 2tb nvm och 32gb ram. Problemet är att detta chassi är hemskt i form av airflow och är dessutom skitfult så jag är på jakt efter ett nytt. Eftersom moderkortet jag har inte är standar så har jag dålig koll på vad som skulle passa. Vet att deepcool macube 110, cooler master nr400 passar och nått lian li.

Främsta anledningen till att jag vill byta är för att få tillgång till fler fläkt platser och eventuell en aio till processorn. Jag har uppgraderat kylaren till en noctua nh-u9s vilket fick temeperatuerna att gå från 85c till 45c under load. jag har även satt in en 92mm coolermaster sickleflow 92mm och ska sätta in en noctua chromax slim 92mm till veckan när den kommer.

Här kommer en länk till en kille på acers forum som bytte till deep cool macube m itx chasssi så där finns det bra bilder så ni ser vad jag snackar om.

Och att front usb portarna inte komme fungera gör mig ingenting det är dem som sitter där den sticker ut på höger.

https://community.acer.com/en/discussion/682800/i-would-like-...

Jag kmr byta nätagg och mdoerkort framöver men just nu letar jag efter chassi, om någon har något som kan passa eller om någon har nätagg på runt 600w är det också intressant så skicka gärna pm isf men den här tråden är framförallt för rekommendation till chassi.

Jag undrar också om jag har möjlighet att sätta in en nzxt internal usb hub i datorn nu men hittar ingen information om mitt moderkort har en sån slot ens. finns bra bilder på moderkoretet i trådan jag länkade överst.

Det var längesen jag byggde min förra dator men då var ekomomin bättre (har nyligen blivit pappa) och jag byggde från scrath så behöver därför hjälp av er.