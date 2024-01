Hjälp med felsökning: rx5700xt eller Mortar max b450m eller annat?

Har problem med relativt frekventa krascher (black screen) vid spelande sedan jag satte ihop datorn för två-tre år sedan. Blivit lite värre de senaste veckorna och funderar på att byta komponent som ställer till det. Men vet inte vilken. Är det moderkortet som bråkar, eller grafikkortet, eller något annat?

Krascher sker i olika spel och under olika 'loads' (igår fick jag en krasch i ett gammalt dos spel från 90-talet, häromdagen i BG3). Efter krasch och norsk-reset fortsätter problemet. EZ debug LED "VGA: GPU not detected" lyser på moderkortet. För att få moderkortet att hitta GPUn har jag testat lite olika saker. Ibland fungerar flera resets. Ibland fungerar det att byta displayport. Ibland (oftast) får jag ta ut grafikkortet fysiskt och sätta in det igen.

När jag väl får datorn att POSTa fungerar inte GPUns drivrutiner längre. AMD Adrenalin vill inte starta utan säger "The version of AMD software that you have launched is not compatible with your currently installed AMD graphics driver". För att drivrutinerna ska fungera igen får jag avinstallera AMD adrenalin, och manuellt avinstallera grafikdrivruterna i device manager (utan det senare vägrar Adrenalin installeras igen).

Problemet har kvarstått över flera adrenalin versioner, och jag har flashat BIOS ett par gånger över de senaste två-tre åren.

Var kan problemet ligga? Vad är det som går fel? Och om det är hårdvaran som är dålig, är det grafikkortet eller moderkortet eller vad?

Tacksam för hjälp!

Specs

CPU: Ryzen 5 3600XT

GPU: RX 5700 XT

Moderkort: MSI Mortar Max B450M

RAM: Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 2x8GB

HDD: Intel 665p 1TB

PSU: Corsair TX550M, 550W