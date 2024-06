Det som skiljer mellan Fello/Telia eller Vimla/Telenor är väl supporten, du kan inte ringa utan bör klara ut eventuella spörsmål via mejl eller chat. Då mina mina äldre vänner helst vill ringa om det uppstår något så har jag inte försökt prata in någon till någon av dessa operatörer. De verkar alla välja Comviq per automatik på eget bevåg.

Själv höll jag på att byta till Fello i höstas då prisskillnaden för det minsta abonnemanget blev för stor, men Vimla sänkte priset lite så jag blev kvar. Har tyvärr ingen "sponsor" kvar och jag värvar inte med vetskapen att mina vänner vill prata med support över telefon.