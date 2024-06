Extern Hårddisk från kabinett syns inte i Windows.

Skrivet av PeterP57: Extern, vaddå ?! Mer info efterlyses.. Gå till inlägget

Extern hårddisk av en 3.5 tums Seagate Barracuda. Denna har suttit i en hårddiskkabinett som kräver extra ström för att driva.

Men när jag pluggar in den i datorn via SATA kabel till moderkotet så kommer den upp som Disk 1 felfri, men inget syns under den här datorn.

Seagate Barracuda 1000GB

Model: ST1000DM003*

PN: 9YN162-500

*Redigerade litet m till ett stort M