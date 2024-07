Access till NAS från internet

Skrivet av Svantesson666: Jag har satt upp en QNAP NAS för en idrottsförening jag är involverad i och tanken att är folk ska kunna spara filer på den för gemensamma projekt och liknande. Men även att förenings chef ska kunna använda den som sin filserver i största allmänhet. Nu har det visat sig vara svårare än tänkt. Jag har skapat x användare och y gruppper med olika tillgång till olika mappar, so far so good.

Satte upp att man kopplade upp mot NAS:en genom WebDAV så att man enkelt kunde lägga till den som en extra hårddisk direkt i Utforskaren. Men nu visar det sig att, från årsskiftet, har Microsoft börjat varna om man öppnar Office-filer genom en WebDAV anslutning. Microsoft har också sett till att det går lägga till min NAS till betrodde platser utan att göra ett tillägg i registret. Det här kommer naturligtvis inte funka att folk ska behöva göra det. Många har ju dessutom jobbdatorer där de garanterat inte kan lägga till registerhack. WebDAV använder något som kallas Basic Authentication Sign-In, vilket Microsoft som sagt vägrar släppa igenom sedan årsskiftet. Open Office och Libra har inga problem med detta, och inte heller Windows i allmänhet men eftersom "alla" använder Microsoft Office sänker detta hela idén med NAS:en. Man kan lugnt säga att jag inte är ensam om att blivit förvånad över det här problemet. Öppnar man en fil får man detta meddelande, efter att ha klickat cancel tre gånger öppnas dock filen ändå...

Hur f*n ska jag nu göra för att den ska funka som det är tänkt? Börjar bli tom på idéer men det måste ju gå, det här är ju ändå en extremt stor del av vad som är tanken med en NAS. Känns som om jag missar något extremt uppenbart men inte heller mina sökningar på nätet har gett mig någon guidance.

Basic Auth är ju något som microsoft varnat för länge att dom ska släppa då det är ett väldigt osäkert sätt att logga in. Sen är jag lite funderad på hur ni har löst åtkomsten från nätet emot NASen? Det är ju inte direkt rekommenderat att ha den exponerad emot nätet, så typ Onedrive som ni delar åtkomst med varandra kanske hade kunna varit ett bättre alternativ, dock lite sent nu kanske?

Jag kunde hitta dessa alternativ när jag googlade:

1. Download the file to your local computer, apply the required modifications, and then upload the updated file to NAS.

2. Access files either through the Synology Drive client or switch to the SMB file protocol using a VPN connection for enhanced security.

Kanske inte det smidigaste men då slipper man ju varningen.