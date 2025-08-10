Reddit har beslutat att blockera Internet Archives Wayback Machine från att bevara kopior av innehåll på sajten, rapporterar The Verge.

Beslutet fattades trots att Internet Archive förser hela den öppna webben med en viktig tjänst och orsaken är att AI-firmor har påkommits med att använda arkivet för att kringgå blockering av robotar som indexerar webbplatser, säger Reddits talesperson Tim Rathschmidt.

Från och med nu kommer Wayback Machine bara komma åt startsidan på reddit.com och inte några enskilda grupper eller trådar.

Reddit är en av de firmor som har reagerat kraftigast på framväxten av AI-tjänster. Företaget gör sitt bästa för att blockera AI-robotar att kopiera och indexera innehåll, om de inte betalar för åtkomsten. Som en del av dessa förändringar stängde företaget även sitt äldre API som möjliggjorde populära tredjepartsappar som Apollo.