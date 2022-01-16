AOL – eller America Online som det hette i början – var en tidig internetoperatör som växte sig stor bland annat genom att dela ut korta prova-på-abonnemang via CD-skivor som följde med olika tidningar och andra produkter. Enligt en intervju i Tech Crunch hade över hälften av alla producerade CD-skivor i världen en AOL-logga vid en tidpunkt.

Företagets uppringda internet var så vanligt i USA att det än idag finns många användare vars primära e-postadress är en @aol.com-adress. Framgångarna avtog så småningom och AOL har bytt ägare flera gånger under åren. 2015 slogs företaget ihop med Yahoo efter att båda företagen förvärvades av Verizon, och sedan 2021 ingår det som en del av det nya, fristående Yahoo.

Under alla dessa år har AOL fortsatt att erbjuda de få kunder som inte kan eller vill skaffa bredband av något slag möjligheten att koppla upp sig mot internet via telefonnätet och ett modem. Fram tills nu. AOL har nämligen meddelat att tjänsten kommer släckas den 30 september, rapporterar Tom's Hardware.

Samtidigt kommer AOL begrava mjukvaran som användare behöver för att använda tjänsten: AOL Dialer, som hanterar uppkopplingen, och AOL Shield, en lättviktig webbläsare anpassad för långsamma uppkopplingar.

Enligt officiell statistik har runt 250 000 amerikaner uppringt internet, men det framgår inte hur många av dessa som använder just AOL – företaget är faktiskt inte det enda som fortfarande erbjuder uppringt internet.