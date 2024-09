EU-krav på laddning via USB-C. USB-C skör design!

Bland den sämsta ladd och datakabeln är såklart Appels MagSafe, en stor j-lva klump att ha i byxfickan och den fungerar bara till vissa Appleenheter. Och den klarar hellre inte av dataöverföring så man måste ha en extra port och kabel för enheten.

Angående USB C så tog de fram en standard, väldigt många företag var med i denna. Många aspekter togs med, där såklart pris är en. Jag upplever inte de gamla portarna som comport/parallellport/rj45 etc vara så mycket bättre kvalitemässigt än usb c, snarare raka motsatsen. De portarna innan på mobilen var ofta dåliga, visst klassiska dc adaptrar brukar hålla länge. Men sedan har vi alla storlekar, olika spänningar.

När typ alla mobiler idag har trådlös laddning så brukar det inte vara så stort problem om usb c porten går sönder och jag känner folk som gör exakt samma på deras iPhone med lightning.

Angående laptops så kan portar gå sönder. De ska då vara enkla att laga. Så när porten går sönder så lödar man dit en ny. Att ha en laddport som man kan byta utan lödkolv, så tror jag det är större risk att den kommer glappa.

Det stora problemet jag upplever är att det fortfarande säljs en massa dritt som inte har USB C. Sedan när utvecklingen går framåt så kan de skapa en ny bättre port. Jag gissar usb C kommer bli långlivad som USB A. Och det finns poäng att inte byta standard för ofta, speciellt om skillnaden är liten.

Såg att tråden låg i laptopforumet. Ja, dessa gigantiska laddadaptrar som vissa laptop har är ett stort problem. Lösningen är att bygga laptops som drar mindre ström. USB C kommer väl endast använda i ultraportabla laptops? Vissa laptops nätdelar är ju uppemot 500W. Bara rent ögonmåttmässigt tänk så känns 500W över en sådan liten kontakt som ett resultat som hade blivit som strömkabelstrulet som vissa grafikkort hade, där denna kontakt smällt.