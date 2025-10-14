ASRock A620I Lightning WiFi BÖJDA PINS

Enligt titel. Inga tillbehör förutom wifi-antenner. Har inget skyddat sätt att frakta på, så endast upphämtning/möte i Stockholm
jag kan ta risken även om den inte är superskyddad om du ändå kan frakta
Hejsan,
Skulle behöva PCIe 4.0 så kan vara värt att försöka reparera detta, kan hämta på östermalm efter 16.30 på dagarna.
Mvh John
Oj, måste dra tillbaka detta då jag missade att det var DDR5 minne till detta.
Kan förbarma mig över denna. Kan hämta
