När det kommer till datorchassin, grafikkort och komponenter är det inte ofta man får se hur allt faktiskt blir till. Men i januari 2026 får ett gäng SweClockers-medlemmar göra just det på plats i Taiwan.

Under SweClockers Expedition Taiwan 2026 väntar en vecka full av teknik, mat och möten med några riktigt tunga tillverkare. Nu är det klart att två av stoppen blir hos Lian Li och Gigabyte, två giganter i hårdvaruvärlden som båda öppnar sina dörrar exklusivt för SweClockers-medlemmarna.

Hos Lian Li väntar en rundtur i företagets testlabb och utvecklingsavdelning där nya produkter tar form. Gruppen kommer bland annat få se ingenjörsprojekt i olika utvecklingsstadier, allt från rå aluminium till färdiga chassin.

Besöket hos Gigabyte tar oss rakt in i företagets showroom och delar av produktutvecklingen, där nästa generations moderkort och grafikkort tar form.

“Att få ta med SweClockers-medlemmarna bakom kulisserna hos några av världens mest ikoniska tillverkare är något alldeles speciellt”, säger vår egna @Emil, reseledare från SweClockers som är den som styrt upp besöken.

Nyhet: Zhinan Temple tillagt i programmet

En annan nyhet för årets expedition är att vi lagt till ett besök vid Zhinan Temple, en stillsam paus mellan tillverkarbesök och tekniknörderi.

På höjderna ovanför Taipei väntar en av stadens mest mytomspunna platser. Templet är tillägnat den daoistiska odödlingen Lü Dongbin, och bjuder på historia, tro och panoramavyer över staden - en chans att upptäcka en annan sida av Taipei.

Följ med oss du också!

Det finns fortfarande några platser kvar - boka via SweClockers Expedition Taiwan.

Intresseanmälan är kostnadsfri, när du anmält får du mer information.

Avresa från Stockholm, via Amsterdam till Taiwan med KLM.

Fler medlemmar, @Emil och en engelsktalande reseguide är med!

Till intressenmälan!