TP-Link Archer NX200 (AX1800), rekommenderas ej

Jag köpte en TP-Link Archer NX200 250826, testade den och är missnöjd. Skrev en recension i butikens webbshop, men jag kan inte se att de släpper igenom min text. Tänkte jag skulle skriva recensionen här istället, i hopp om att varna andra för denna leksak.

TL;DR

TP-Link Archer NX200 (AX1800) är en router som lockar med ett pris lägre än genomsnittet, men i praktiken är den en säkerhetsrisk och ett användarhaveri. Föråldrat användargränssnitt, sjuhelsikes massa JavaScript i GUI och till synes slut på uppdateringar redan efter ett år. Jag avråder från köp.

+ / –

+ Konkurrenskraftigt pris

– Föråldrat gränssnitt (frames?, bisarra färgval)

– Fullkomligt onödiga JavaScript som ökar attackytan

– Inga säkerhetsuppdateringar på över ett år trots kort tid på marknaden

– Krånglig SSID-hantering och meningslösa hjälpfunktioner

⸻

Jag behövde snabbt fixa internet på en adress. Jag är van vid nätverk, switchar och brandväggar – men "mobilt bredband" 4G/5G-routrar är inte riktigt min hemmaplan. Därför valde jag en produkt som först och främst fanns i butik, sedan recenserades, marknadsfördes och youtubades om som enkel men modern. Jag tänkte: hur svårt kan det vara?

Så fort jag loggade in i gränssnittet fick jag svaret. Det hela känns som om en beställare genom viskleken delegerat uppdraget till någon som varken är utbildad eller ens särskilt intresserad. Resultatet: något som ser ut som frames från 90-talet, röda länkar på mintgrön bakgrund och en massa JavaScript-effekter som smoothscrolling och mousewheel-smoothing. På en router! Det är lika malplacerat som att montera en discokula och piñata i en serverhall. Och den obehagliga frågan jag ställer mig är: Om de tycker det är rimligt att stoppa in sådant, vad mer kan ligga där under ytan – osynligt för mig, men fullt åtkomligt för någon med dåliga avsikter? UPnP aktivt från start, WPS likaså ...

Uppdateringshistoriken gör inte saken bättre. Produkten har bara funnits i två år, men det är redan över ett år sedan senaste säkerhetsfixen. Det skulle vara otänkbart på en dator eller mobil, men hos TP-Link är det tydligen helt normalt. Ändå är detta prylen som ska stå mellan ditt nätverk och hela internet med alla hot som finns där.

Funktionerna då? Att sätta upp separata SSID för IoT eller gästnät är ett virrvarr av kryssrutor. Att optimera genom att separera 2.4 och 5 GHz? Nej. Hjälpfunktionerna? Små popups som bara upprepar det som redan står. Kändes som att någon utan erfarenhet av WiFi fått fria händer ...

Jag har aldrig använt TP-Link tidigare. Trodde faktiskt att butiken runt hörnet hade bättre koll på sortimentet. Men okej – 2000 kronor kan jag ta förlust på. Det som spelar roll för mig är att jag inte kommer att låta mig själv eller någon i min närhet behöva uppleva denna nivå av undermålighet. Prylen ska UT.

Sammanfattning:

Det här är en router som är föråldrad i sin design – både tekniskt och ur användarperspektiv – och dessutom rent av osäker (för att vara en router/brandvägg). Jag avråder starkt från köp – även andra modeller i samma serie, tills TP-Link visar att de tar säkerhet och underhåll på allvar.