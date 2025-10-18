AM5 Ryzen 7 7700

Hello alla Clockers

Fick denna och massa annat av min vän när han flyttade utomlands pga jobb och den är inget som passar i mina burkar så tänker att kanske någon annan har nytta av den.

Den är ej använd då han ej hade tid att slutföra sitt bygge.

Har annonsen uppe tills jag känner mig nöjd med bud 😊

Den finns på andra sidor och jag reserverar mig att sälja till vem jag vill..

Lycka till

