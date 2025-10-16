En grupp utvecklare i New York har tagit fram en ny typ av styrdon för dator i form av en mus med inbyggd styrplatta. Den heter Prolo Ring och finansieras via en Kickstarter-kampanj som redan har dragit in tio gånger mer än målet.

Prolo Ring är inte det första försöket att göra en ”ringmus”, men till skillnad från tidigare försök använder den inte fingret som pekare med hjälp av accelerometer och andra sensorer. Istället sitter en liten styrplatta som användaren styr med tummen, och Prolo Ring ska därför sitta på pekfingret.

Men ringen har även rörelsesensorer, och dessa används istället för gester och genvägar. Den medföljande mjukvaran har stöd för över 40 olika gester och användaren kan själv ställa in vad olika gester ska göra för att passa ens arbetsflöde. Styrplattan och ett antal grundläggande gester fungerar på alla operativsystem även utan den mjukvaran.

Ringen har inga knappar, kontakter eller andra synliga avbrott i metallhöljet. Batteriet, som räcker i åtta timmar, laddas trådlöst via en särskild kabel eller i ett etui som följer med de dyrare modellerna och vars inbyggda batteri kan hålla ringen laddad i upp till en månad.

Tillverkningen av ringen är redan igång och leveranser ska vara igång i december. Eftersom storleken på ringar är petigt har utvecklarna släppt designfiler för 3D-skrivare så att kunder kan skriva ut och prova sig fram till rätt storlek.