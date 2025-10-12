Snabbkoll: Hörlurar eller högtalare?
Hur lyssnar du oftast på musik, spel eller film framför hemmadatorn?
Kommentar: Från källaren till kajen, äntligen
Fredrik tar plats på kommandobryggan och sluter cirkeln - nördkulturen går till sjöss.
Hur är Battlefield 6 hittills?
Episka slag, förstörelse och kaos erbjuds i Battlefield 6. Spelet har varit ute i en vecka och du har troligtvis bränt igenom några matcher. Vad tycker du om spelet?
Vad har du för datorrelaterade kunskapsluckor?
Finns det någon del i ditt dator- och hårdvaruintresse där du har kunskapsluckor som du vill fylla?
HAVN BF 360 Flow – små detaljer gör stor skillnad
Calle sätter tänderna i HAVN:s nästa modell som imponerar med läcker design och luftflöde i toppklass.
Mr 3D fräschar upp sitt egenbyggda chassi
För tio år sedan startade casemod-mästaren Mr 3D en tråd där vi kunde följa processen med ett helg egenbyggt chassi. Nu är det dags för service och det betyder även uppdatering i tråden.