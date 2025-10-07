Kravet på USB Type-C-kontakt i mobiltelefoner, kameror och snart även bärbara datorer har bara delvis förenklat för konsumenter. Det gäller fortfarande att hitta en laddare med stöd för rätt kombination av spänning och strömstyrka en viss pryl efterfrågar för att ladda med maximal effekt. Kabeln måste också vara dimensionerad för den efterfrågade strömstyrkan.

Det här är ett av problemen EU-kommissionen hoppas åtgärda med ett nytt lagförslag som om det går igenom ska börja gälla 2028. Förslaget ska standardisera externa nätadaptrar för all elektronik med under 240 watt effekt så att dessa dels måste ha minst en USB Type-C-kontakt med stöd för USB-PD-standarden, dels måste ha separata laddkablar så att användare kan byta kabeln om den går sönder.

Kommissionen vill även tvinga tillverkare att märka såväl laddare som laddkablar så att det tydligt framgår vilken effekt de klarar. Här är förslaget inte tydligt med huruvida märkningen även ska inkludera spänning och strömstyrka, men utan det kan det fortfarande uppstå förvirring.

Andra krav i förslaget gäller effektivitet, bland annat en lägsta effektivitet vid 10 procent belastning och maxeffekt i standbyläge.

Kraven ska inte bara gälla de kategorier av produkter som idag har krav på USB Type-C-kontakt utan i stort sett all elektronik som förses med likström från en extern nätadapter, inklusive bland annat nätverksutrustning och datorer utan internt nätaggregat. De ska även gälla fristående laddare för uppladdningsbara batterier.