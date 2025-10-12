Den sydkoreanska kylpastan Amech (Aimac) SGT-4 har visat sig vara mer än bara illaluktande. Enligt en omfattande undersökning av Igor’s Lab är pastan kemiskt reaktiv och kan både fräta koppar, limma fast kylaren mot processorn och i värsta fall orsaka permanent skada på både kylare och CPU.

SGT-4 har under det senaste året blivit populär på nätet tack vare sitt låga pris och många positiva användaromdömen. Men bakom prislappen döljer sig en blandning som beter sig långt ifrån som en vanlig silikonbaserad kylpasta. I dagsläget säljs den inte via några välrenommerade svenska återförsäljare, men finns att köpa via internationella marknadsplatser som Amazon.

I laboratoriet konstaterat Igor Wallossek att pastan avger en tydlig ättikslukt, vilket tyder på att den innehåller RTV-silikon - ett limliknande ämne som vid kontakt med fukt frigör ättiksyra. Syran reagerar med metaller, framför allt koppar, vilket leder till korrosion, missfärgning och små frätgropar i ytan, så kallad "ant-nest corrosion". Dessutom blir pastan efter en tids användning så klibbig att den kan klistra fast kylaren mot processorn. Trots det försämras värmeledningsförmågan markant, troligen på grund av de frätgropar som bildas.

Rapporter från det sydkoreanska forumet Quasarzone bekräftar problemen. Användare beskriver missfärgade kopparbaser, bortfrätta CPU-märkningar och huvudvärk efter långvarig exponering för ångorna. Tillverkarens svar har inte gjort saken bättre. Enligt Igor’s Lab har företaget bakom SGT-4 svarat med personangrepp och hänvisningar till miljöcertifieringar som RoHS och REACH - dokument som inte specifikt nämner om metallreaktivitet eller produktens faktiska kemiska stabilitet. Företaget har fortfarande inte offentliggjort pastans exakta sammansättning.

Kort sagt: om din kylpasta luktar som vinäger, är det troligen inte en bra dag för vare sig datorn eller näsan.