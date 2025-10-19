Efter fem års utveckling har utvecklaren Psyraven släppt DOSBox Pure Unleashed i skarp version, rapporterar Tom's Hardware. Emulatorn bygger på en plugin till emulatorplattformen Retroarch men har nu blivit ett fristående program med eget gränssnitt, och har dessutom fått diverse andra förbättringar.

Programmet kan emulera en gammal PC med DOS och har även fått begynnande stöd för spel utvecklade för Windows 95 och 98. Tom's Hardware har till exempel testat rollspelet Syndicate från 1993, som fungerar perfekt utan några grafiska eller ljudmässiga brister, och det går heller inte snabbare än det borde – något som då och då händer när äldre hårdvara emuleras.

Utvecklaren har lagt till många moderniteter som stöd för handkontroller och joystick med automatiska inställningar. Programmet kan emulera ett 3dfx Voodoo-kort för ljud, men hanterar även MIDI. Ett CRT-filter anpassar grafiken så att den ska se bättre ut på moderna skärmar.

Det nya programmet finns för Windows, Mac OS och Linux och väger in på blygsamma 1,5 MB (ja det skulle nästan få plats på en diskett). Det är helt gratis och utvecklaren ber istället nöjda användare att skicka en slant via Itch.io.