Gränserna för vad som ett gamingheadset i toppskiktet ska kosta och göra har under mina år som entusiast bit för bit flyttats framåt. Med det nya flaggskeppet Nova Elite ämnar Steel Series flytta gränserna för premium-headset dels vad gäller ljudkvalitet och funktioner men också pris. Jag kan dock redan nu avslöja att de är mina nya favoritlurar.

Vid första anblick är det fysiskt ganska lika det föregående flaggskeppet Nova Pro Wireless men det är vissa skillnader vad kommer till design. Först och främst finns de tillgängliga i helsvart eller den härligt dekadenta kombinationen Salviagrön och guld. Personligen är jag svag för helsvart men den grön-guldiga modellen är också den tjusig och ligger väl i linje med Steelseries ambition att tilltala de som annars kanske köper Bowers & Wilkins eller Bang & Olufsen-lurar med aktiv brusreducering (ANC).

Klicka för mer information Specifikation Tillverkare Steelseries Steelseries Modell Nova Elite Nova Pro Wireless Kontruktion Sluten kåpa Sluten Kåpa Anslutning 3 st. USB Type-C

Bluetooth 5.3 LE

Line in/Out 3,5 mm

Wireless 2,4 GHz 2 st. USB Type-C

Bluetooth 5.0

Line in/Out 3,5 mm

Wireless 2,4 Ghz Element 40 mm kolfiber 40 mm neodymium Frekvensomfång 10 - 40 000 Hz 10 - 40 000 Hz Känslighet 101 dB 93 dB Impedans 38 ohm 38 ohn Mikrofon 1 st. utfällbar

1 st. inbyggd i kåpan 1 st. utfällbar Maximal bandbredd (hörlur) 96 KHz 24 bit 48 Khz 16/24 bit Maximal bandbredd (mikrofon) 32 KHz 16 bit - Brusreducering Ja, 4 stycken mikrofoner Ja, 4 stycken mikrofoner Samtidiga ljudströmmar 4 st.

USB 1 + USB 2/3 + BT + Line In 2 st. Battertid 30 timmar per batteri (2 st. batterier) 22 timmar per batteri (2 st. batterier) Spatialt ljud Ja

Steelseries Sonar

Dolby Atmos

DTS Headphone

Playstation Tempest 3D

Windows Sonic Spatial Ja

Steelseries Sonar

Dolby Atmos

DTS Headphone

Playstation Tempest 3D

Windows Sonic Spatial Pris vid publicering 7 499 kronor 4 090 kronor

Vad är då egentligen nytt på Nova Elite ställt mot Pro förutom färgerna? Det visar sig att det är väldigt mycket som har hänt under ytan på den ganska bekanta formfaktorn. Börjar vi i ljudväg använder Nova Elite egendesignade kolfiberelement på 40 mm. Elementen är upphängda i en mässningsram som tillverkaren menar ska bidra till ett ljud med mindre distortion då elementet enbart kan röra sig i en led.

Vidare har hörlurarna certifiering för Hi-Res Wireless-ljud vilket innebär att de har stöd för upp till 24 bitar i 96 KHz. Detta ska enligt Steel Series vara det första paret gaming-lurar med denna certifiering.

Funktionsmässigt lever de dubbla batterierna kvar där det som inte används laddas i basstationen. Jag kallar det för en smidig och finurlig funktion för batteriladdning, Steelseries kallar det för Infinity Power System.

På basstationen finns det nu tre stycken ingångar för USB Type-C kabel där en av dem är kompatibel med Xbox medan alla tre är kompatibla även med Playstation, Nintendo Switch och givetvis PC.

Därtill finns det möjlighet att koppla både ljud in och ut via 3,5 mm-kontakt samt trådlöst via Bluetooth. Där den tidigare versionen hade stöd för två simultana uppkopplingar stödjer Nova Elite fyra stycken inputs som kan mixas via mjukvaran.

Mikrofonen ska vara förbättrad i mjukvaran med hjälp av AI påstår Steelseries. Ett annan intressant funktion är att de även har byggt in en mikrofon i kåpan som fungerar när armen är infälld, när armen sedan fälls utan inaktiveras mikrofonen i kåpan.

Steelseries skryter även om bäst brusreducering i segmentet jämfört med andra gaminghörlurar.

Kraftigt förbättrad komfort

Föregångaren Nova Pro Wireless hyllades av många men jag fick aldrig möjlighet att använda det under en längre period då det led av en för mig enorm brist. Mikrofonerna i kåporna träffade insidan av mina öron och bågen tryckte på min hjässa. Detta ledde till att de var så pass obekväma att de blev obrukbara efter fem minuter. Dessa problem är eliminerade med Nova Elite. Bandet för hjässan är spänstigare och placerad med tillräckligt avstånd att de håller bågen på behörigt avstånd från toppen av mitt huvud. Därtill är det inget som trycker mot insidan av mina öron i kåpan. Därtill är öronkuddarna kraftigt förbättrade vilket gör att de sluter tätt och avlastar korrekt.

Det är faktiskt slående vilken skillnad det är i upplevd kvalitet och design på Nova Elite, framförallt när man jämför med Nova Pro. Mekaniken för att anpassa storleken känns rigid och påkostad och jag upplever inte ett ojämnt tryck på huvudet alls. Nova Elite är förbättrade på i princip alla punkter jämfört med föregångaren och sitter bekvämt på ett vis jag inte upplevt sedan Astro A50X lanserades.

Alla dessa appar

Installationen av Nova Elite kräver i enlighet med år 2025 att du installerar deras mjukvara GG på din dator. Mjukvaran rekommenderar att du skapar ett konto, men jag avböjer och går vidare med installationen.

Jag kommer åt de fenomenala EQ-inställningarna och inställningarna för ANC via fliken "engine" men för att få full funktionalitet via funktionen Sonar krävs det att du skapar ett konto. Då lurarna har en ganska låg maxvolym direkt ur kartong även när Windows-ljudet skruvas upp är det bra att kunna komma åt volym-boost som ligger under fliken Sonar. Att Steelseries kräver ett konto för delar av funktionerna är för mig ett stort frågetecken.

Det borde vara en frivillig funktion som kan erbjuda fördelar i form av cloud-backup eller vad du nu vill men det känns halvbra att en så pass stor del av mjukvaran är låst.

Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet

Trots den bristande komforten hos Nova Pro Wireless tycker jag att ljudet är bra på det förra flaggskeppet, jag förväntade mig ändå ett lyft med nykomlingen. Och jag har inte blivit besviken. Vi har inte gjort några frekvensmätningar och jag är ingen audiofil så min bedömning är helt subjektiv.

I vanlig ordning börjar jag med att testa musik av varierande genrer med den förinställda platta EQ:n. Det är riktigt imponerande att de hanterar i princip alla typer av musik jag testar väldigt väl. Ljudbilden är stor och har rejält slag i basen som är djup men inte lös. Den känns kontrollerad men träffar hårt där det behövs. Trots att de är väldigt glada i de lägre frekvensomfånget blir det inte grötigt och det finns fortfarande detaljer i mellanregistret. I vissa sällsynta fall upplevde jag en viss vasshet på diskanter, detta kan dock tämjas med en EQ-justering, det ska dock sägas att just detta är förbättrat sedan Pro-modellen. Missförstå mig inte, det är inte ett par hörlurar med analytiskt och neutralt ljud men det är inte heller syftet. Syftet är ett klart, undehållande och lättlyssnat ljud och här levererar Steelseries.

Jag brukar gilla att lyssna på hög volym och det kan jag med glädje säga att Nova Elite klarar bättre än något annat gaming headset jag testat. Trots att jag skruvar upp ljudet ordentligt upplever jag ingen påtaglig distortion.

Vid filmtittande är det även där en riktigt angenäm upplevelse. Jag testar med några av mina favoriter i form av Mad Max: Fury Road som har en fenomenal ljudbild och Starship Troopers och i båda dessa fall återger Nova Elite actionsekvenser på ett trovärdigt vis utan att till exempel dialog blir svår att höra.

Då är det inte heller förvånande att Nova Elite är alldeles förträffliga när det kommer till spel heller. Även om de är kompetenta vad kommer till att till exempel återge var en fiend befinner sig är det inte ett par hörlurar som riktar in sig på Esport. När jag spelar Cyberpunk 2077 blir jag lika delar glad och imponerad när dånet från handgranater blandas med smattrande kulsprutor, svärdssvingande och pulserande bakgrundsmusik. Ljuden återges med god precision utan att bli grötiga och jag känner mig nöjd med upplevelsen.

Extra allt

När Steelseries designade Nova Elite känns det som att de svarade "Ja" på frågan om vilka funktioner lurarna ska ha. Det är allt från hundratals förinställda ljudprofiler för spel, stöd för spatialt ljud, stöd för alla konsoler, utbytbara öronkuddar, premium design, förbättrad komfort, ett smart laddningssystem, kanonbra ljud, bra räckvidd, förbättrad mikrofon.

När hörlurarna lanserades ryggade jag tillbaka när priset på 7 490 kronor gavs till känna. För att förstå det priset måste man förstå vem produkten riktar sig mot. Steelseries har i produktpresentationer gjort detta bättre än i den markandsföring jag hittat online. De har inga illusioner om att attrahera den som är ute efter det mest prisvärda, Steelseries riktar sig mot den gamer som har en high end setup och vill ha ett headset om matchar i prestanda.

Du kan såklart skaffa en DAC och ett par trådade hörlurar men jag har svårt att se att en intressent står i valet och kvalet mellan de två kategorierna av produkter. Nova Elite är en ny nivå av Premium på marknden för trådlösa gaming headset och de skäms inte för sig.

Smakar det så kostar det brukar man säga och i fallet Steelseries Nova Elite smakar det väldigt gott.