Jamo S626 Högtalarpaket 5.0

Säljer mitt 5.0 högtalarpaket från Jamo på grund av byte till Sonos system.

Prisvärda högtalare som varit sparsamt använda.

Endast högtalarna (+ kablar) till salu då förstärkaren är såld sedan tidigare.

Finns repor ovanpå golvhögtalarna då det är något knepigt gummimaterial, se bilder, annars i mycket bra skick.

Nypris 3500kr (2015).

Säljes i befintligt skick för 1200kr.

Endast avhämtning i Göteborg.

Produktlänk: https://www.komplett.se/product/794713

"With more than 810-watts of system power capability, the Jamo S 626 HCS system offers excellent value for the money without compromises in design or sound.

Two S 626 3-way floorstanding speakers are complimented by a matching S 62 CEN center channel speaker designed to provide crisp and detailed dialogue from your favorite movies and TV shows. The compact but powerful S 622 speakers provide the enveloping surround sound that puts you in the middle of everything!"

//Tommy