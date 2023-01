Dator utan CPU/RAM/SSD

Tjena!

Har en Dell optiplex 9020 som jag skänker bort. Som sagt, CPU/RAM/SSD saknas, och chassin är i ok-ish skick. Sitter en Windows 7 nyckel på den, som borde gå att överföra till 10/11, men lovar inget.

Datorn är inte testat, och jag kan därav inte garantera att den funkar/inte kommer döda en cpu, etc etc. Visuellt ser allt ut som det ska.

Upphämtning i Guldheden, Göteborg endast. Först till kvarn är det som gäller, dvs första personen som skriver i tråden (inte via PM) är den som får den.

Vill man bjuda på nått gott från Systembolaget, så är det naturligtvis uppskattat, men det är absolut INTE ett krav!

Mvh, iKnight