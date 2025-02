RTX 4070 SUPER - Founders Edition (Sthlm - endast avhämtning)

Hej!

Vill sälja min 4070 Super efter inköp av nytt kort.

Har körts på 109% Power limit, +215 Core, +1700 Memory sedan inköp.

Använts måttligt för AI-lekande (textmodeller, bildgeneratorer), DaVinci Resolve och World of Warcraft

Köpt 2024-02-07 från Proshop. Köpebevis finns i digital form.

Premierar smidig affär över "högsta bud". Kortet skickas inte. Behöver att köparen möter upp mig någonstans i Stockholmsområdet (ju närmare Gärdet desto bättre) under en vardag. Betalning via Swish under mötet. Ej kontant.