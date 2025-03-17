Fractal Design Define 7 Vit med tillbehör. ENDAST AVHÄMTNING!

Hej.

Ingen original låda finns.

Ska försöka igen att få iväg denna vart så dålig sist när jag försökte skänka iväg chassit.

Finns 2 st olika paneler för toppen en ljuddämpande och en med hål för cirkulation, finns skavanker på chassit t.ex bild 5.

Kabel till fläktkontrollen på baksidan saknas vet inte ifall det var detta chassi som hade problem med den så använd inte ifall man vill ha hemmet nedbränt.

Inga fläktar är monterade i chassit.

Denna finns i Obbola att hämta utanför Umeå.

Jag väljer vem som ska få den inte först till kvarn.

Lite seg att läsa/svara på Pm m.v.h Ante.