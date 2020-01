Intel introducerar Tiger Lake med Xe-grafik och Thunderbolt 4

Under CES 2019 slog Intel på stora trumman för att processorfamiljen Ice Lake på problemfyllda 10 nanometer skulle lanseras under året och bli tillgänglig i datorer lagom till julhandeln. Med det löftet infriat gör Intel under årets upplaga av CES en liknande utfästelse om uppföljaren – "Tiger Lake".

Intel Tiger Lake är nästa processorfamilj på 10 nanometer som följer upp dagens tionde generations Core. Det handlar dels om den nya arkitekturen Willow Cove, som är en vidareutveckling av Sunny Cove i Ice Lake. Optimeringarna i själva kärnan flankeras av en ny cachestruktur och säkerhetsfunktioner.

Förutom arkitektoniska förbättringar får Willow Cove optimerade transistorer, vilket innebär en finputsning av tillverkningstekniken 10 nanometer. Det här bör möjliggöra högre frekvenser än de runt 4 GHz Ice Lake når idag. Sammantaget räknar Intel med tvåsiffriga prestandaförbättringar.

Den kanske största nyheten med Tiger Lake blir den integrerade grafikdelen, som tar steget över till bolagets hela nya arkitektur Xe. Enligt Intel ska den integrerade grafikdelen i Tiger Lake erbjuda dubblerad energieffektivitet ställt mot Gen11 som sitter i Ice Lake, vilket direkt ska kunna översättas till dubblerad prestanda.

Vid sidan av detta återfinns förbättrad acceleration av AI-beräkningar samt fler och förbättrade integrerade funktioner i kretsen. Av de som nämns från Intel är trådlöst nätverk Wifi 6 (tidigare 802.11ax) och inte minst Thunderbolt 4, som tar vid efter Thunderbolt 3.

► Läs alla artiklar från #CES-2020

Intel lanserar Tiger Lake i bärbara datorer tillsammans med partnertillverkar senare under året. Flera av dessa datorer ska även utrustas med 5G-modem, vilka tillhandahålls av Mediatek.

Relaterad till Intel Tiger Lake: