Gratisspelet Call of Duty: Warzone med battle royale-läge släpps ikväll

När Activision släppte Call of Duty: Modern Warfare var det utan det battle royale-läge som föregångaren Black Ops 4 bestyckats med. Ett sådant läge skulle istället läggas till i efterhand för den som äger Modern Warfare, men nu framkommer även att det blir ett gratis fristående spel.

När battle royale-läget släpps som fristående spel får det namnet Call of Duty: Warzone. Spelläget bygger på kartan Verdansk som enligt Activision består av ett flertal städer och landningsområden. Upp till 150 spelare kan delta per match och spelmekaniskt ska kartans olika områden påminna mycket om multiplayer-läget från Call of Duty: Modern Warfare.

Spelare kan använda sig av totalt fem olika fordon för att ta sig runt på den stora kartan. Dessa inkluderar bland annat fyrhjulingar (ATV), fyrsitsiga jeepar med minimal bepansring, fyrsitsiga stadsjeepar med starkare bepansring, transportfordon samt helikopter.

Utöver battle royale bjuder Warzone även på spelläget Plunder där spelare tävlar om att samla på sig pengar. Den som samlat på sig mest pengar när matchen tar slut vinner omgången. Spelets valuta används både i detta Plunder-läge och battle royale och tilldelas spelaren när denne plundrar omgivningen, eliminerar andra spelare eller slutför kontrakt.

Kontrakt är små uppdrag som grupper av spelare kan slutföra under en pågående match. Olika typer av kontrakt innefattar bland annat att spelare ska hitta och öppna lådor, befästa särskilda platser, med mera. De pengar som förvärvas via plundring och kontrakt kan sedan användas i betalstationer utspridda på kartan, där spelaren bland annat kan köpa stödfunktioner (killstreaks).

Call of Duty: Warzone släpps som fristående gratisspel ikväll klockan 20:00 svensk tid. Den som äger Call of Duty: Modern Warfare får tillgång till läget i spelets menyer fyra timmar tidigare, alltså klockan 16:00.

Är du taggad på Call of Duty: Warzone, eller börjar battle royale-konceptet kännas urvattnat?